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Cengiz Ünder, yeni takımı Marsilya'da sezona golle başladı!

Fransa Ligue 1'de sezonun ilk haftasının maçları oynanmaya başladı. Lig 1'in önemli ekiplerinden Marsilya, Monpellier deplasmanına çıktı. Maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşen Marsilya mücadeleyi 3-2 kazanmayı başarıd. Marsilya'nın ilk golü Cengiz Ünder'den geldi.

Cengiz Ünder, yeni takımı Marsilya'da sezona golle başladı!

Yaz arasının sona ermesinin ardından birçok ligde yeni sezon maçları oynanmaya başlandı. Bu kapsamda Fransa Lig 1'de Marsilya ile Montpellier karşı karşıya geldi. Mili futbolcumuz Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı mücadelede Marsilya'nın ilk golünü atarak takımının galibiyete uzanmasında rol oynadı.

Cengiz Ünder, yeni takımı Marsilya'da sezona golle başladı!

"İLK YARIYI 2-0 GERİDE KAPATTI"

30'uncu dakikada Luan'ın kendi kalesine attığı gol ile Montpellier 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34'üncü dakikada Laborde'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Montpellier'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

CENGİZ ÜNDER SAHNEYE ÇIKTI

68'inci dakikada De La Fuente'nin altı pas üzerine çevirdiği top Cengiz Ünder'in önüne düştü. Milli yıldızın plase vuruşunda top ağlara gitti ve Marsilya farkı 1'e indirdi. 75'inci dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisinin önünde yerde kalmasının ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Dimitri Payet, yatığı düzgün vuruşla skoru dengeledi.

Cengiz Ünder, yeni takımı Marsilya'da sezona golle başladı!

80. dakikada Gueye'nin pasıyla ceza sahasına giren Payet'in sol çaprazdan yaptığı vuruş da ağlarla buluştu ve Marsilya öne geçti. Cengiz Ünder karşılaşmanın 86. dakikasında saha kenarına alınırken mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Marsilya 3 puanı alan taraf oldu.

 

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