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  3. Cengiz Ünder'e sürpriz teklif! Transferin gerçekleşmesi an meselesi!

Cengiz Ünder'e sürpriz teklif! Transferin gerçekleşmesi an meselesi!

Sezon başında Marsilya'ya transfer olan ancak bonservisi Roma'nın elinde bulunan Cengiz Ünder için sürpriz bir gelişme yaşandı. Marsilya'dan Boubacar Kamara'yı isteyen Roma, karşılığında Cengiz Ünder ve Pau Lopez'in bonservislerinde indirim yapmayı teklif etti.

Cengiz Ünder'e sürpriz teklif! Transferin gerçekleşmesi an meselesi!

İtalya'da başarılı bir dönem geçiren ancak sakatlıkları dolayısıyla istediği performansı yakalayamayan Milli futbolcu Cengiz Ünder, sezon başında kiralık olarak Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tutmuştu. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Ünder hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma, Marsilya'dan istediği Boubacar Kamara karşılığında Ünder ve Lopez'in bonservislerinde indirime gitme teklifini iletti.

Cengiz Ünder'e sürpriz teklif! Transferin gerçekleşmesi an meselesi!

DÜŞÜK BONSERVİSLE TRANSFER OLABİLİR

Sezon başında Marsilya kadrosuna katılan Cengiz Ünder'in sözleşmesinde 8.4 milyon euroya zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Marsilya'nın İtalyan kulübünden gelen bu teklifi onaylaması halinde ise Milli futbolcu daha düşük bir ücrete Fransız ekibiyle kontrat imzalayacak. Marsilya'nın henüz bir karara varmadığı ifade edilirken kısa süre içerisinde bu teklifi yanıtlayacağı belirtildi.

Cengiz Ünder'e sürpriz teklif! Transferin gerçekleşmesi an meselesi!

MARSİLYA'DA ETKİLİ OYNADI

Bu sezon Marsilya formasıyla 21 karşılaşmada görev alan Cengiz Ünder, ligde 14 maçta 4 gol kaydetti. UEA Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada forma giyen Milli yıldız 1 gole imza attı. Fransa kupasında da 2 maçta görev alan Cengiz, 1 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro civarında bulunuyor.

Cengiz Ünder'e sürpriz teklif! Transferin gerçekleşmesi an meselesi!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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