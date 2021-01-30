Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı pozisyonunda bir takım değişiklikler yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş görevden alınarak yerine Bakan Yardımcısı olarak Cengiz Yavilioğlu atandı. Peki Cengiz Yavilioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

CENGİZ YAVİLİOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Yavilioğlu, 20 Ağustos 1970'te Erzurum Çat'ta dünyaya geldi.. Babasının adı Fikret, annesinin adı Yurdagül'dür. 50 yaşındaki Yavilioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Ekonomist Dr.; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Doktorasını ise Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilmektedir.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı olarak göreve başladı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, TEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ, Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlıklarını yaptı.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. İngiltere Regent's Collage Ekonomi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.