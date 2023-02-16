Cengizhan Koc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cengizhan Koc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cengizhan Koc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cengizhan Koc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cengizhan Koc 25 Haziran 1994 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Cengizhan Koç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cengizhan Koc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cengizhan Koc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 29 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Cengizhan Koc'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cengizhan Koc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cengizhan Koc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cengizhan Koc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cengizhan Koc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Pazarspor

30 Haziran 2013 yılında Giresunspor U21

6 Eylül 2013 yılında Ankaraspor U21

17 Ocak 2014 yılında Yeni Diyarbakır

30 Haziran 2014 yılında Ankaraspor U21

23 Ocak 2015 yılında 1926 Bulancak

22 Ocak 2016 yılında Derelispor

4 Ağu 2017 yılında Çatalcaspor

5 Ekim 2018 yılında Derelispor

29 Mart 2021 yılında Eynesil Bld

Cengizhan Koc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cengizhan Koc şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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