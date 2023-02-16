Cenk Alptekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cenk Alptekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cenk Alptekin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cenk Alptekin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cenk Alptekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cenk Alptekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cenk Alptekin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cenk Alptekin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cenk Alptekin 12 Ocak 2001 tarihinde Kirklareli şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cenk Alptekin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cenk Alptekin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cenk Alptekin'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cenk Alptekinboyu ve yaşı kaç

Cenk Alptekin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cenk Alptekin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Cenk Alptekin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cenk Alptekin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U19

7 Eylül 2020 yılında Adanaspor

13 Ağu 2021 yılında Nazilli Bld

30 Haziran 2022 yılında Adanaspor

26 Ağu 2022 yılında Uşak Spor

15 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

Cenk Alptekin kimdir

Cenk Alptekin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cenk Alptekin şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fenerbahce SK (2012-2020)

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Cenk Alptekin nereli

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