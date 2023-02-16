Cenk Ozbey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cenk Ozbey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cenk Ozbey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cenk Ozbey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cenk Ozbey 18 Nisan 1991 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cenk Ozbey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cenk Ozbey, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 26 Ağu 2013 tarihinde katılmıştır. Cenk Ozbey'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cenk Ozbey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cenk_ozbeyy/

Cenk Ozbey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cenk Ozbey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cenk Ozbey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cenk Ozbey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2011 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2012 yılında Boluspor

28 Ağu 2012 yılında Derince Belediye

30 Haziran 2013 yılında Boluspor

26 Ağu 2013 yılında Karşıyaka

1 Eylül 2014 yılında Fethiyespor

1 Şubat 2015 yılında Karşıyaka

2 Şubat 2015 yılında Denizli Belediye

30 Haziran 2015 yılında Karşıyaka

31 Ağu 2015 yılında Fethiyespor

30 Haziran 2016 yılında Karşıyaka

Cenk Ozbey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cenk Ozbey şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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