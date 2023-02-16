Cenk Ozkacar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cenk Ozkacar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cenk Ozkacar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cenk Ozkacar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cenk Ozkacar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cenk Ozkacar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cenk Ozkacar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cenk Ozkacar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cenk Ozkacar 6 Ekim 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cenk Ozkacar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Cenk Ozkacar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cenk Ozkacar'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cenk Ozkacar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cenkozkacarr

http://www.instagram.com/cenkozkacar/

Cenk Ozkacarboyu ve yaşı kaç

Cenk Ozkacar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cenk Ozkacar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cenk Ozkacar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cenk Ozkacar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Altınordu Alt

24 Ocak 2014 yılında Altay SK Alt

1 Temmuz 2017 yılında Altay SK U19

1 Temmuz 2018 yılında Altay SK

21 Ağu 2018 yılında Karacabey Bld

30 Haziran 2019 yılında Altay SK

18 Ağu 2020 yılında Olimpik Lyon

6 Temmuz 2021 yılında OH Leuven

30 Haziran 2022 yılında Olimpik Lyon

23 Ağu 2022 yılında Valencia

30 Haziran 2023 yılında Olimpik Lyon

Cenk Ozkacar kimdir

Cenk Ozkacar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cenk Ozkacar şuan Valencia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bucaspor (2011-2013), Altinordu FK (2013-2014), Altay SK (2014-2018)

Cenk Ozkacar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 22 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cenk Ozkacar nereli

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