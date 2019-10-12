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  3. Cenk Tosun attı, Milli takım asker selamına durdu

Cenk Tosun attı, Milli takım asker selamına durdu

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Cenk Tosun'un son dakika golünden sonra Milli takım oyuncuları asker selamı verdi.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Türkiye, 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle öne geçmesinin ardından sevinç yaşayan Milli takım oyuncuları kameraların önüne geçip asker selamı verdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 08:35

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