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  3. Cenk Tosun hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

Cenk Tosun hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun hakkında İngiltere Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatıldı.

Cenk Tosun hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, uzun bir aranın ardından formasına kavuşarak FA Cup üçüncü tur maçında Rotherham United'a karşı golle buluştu. Ancak ofsayt nedeniyle iptal olan golün sevincinde 'kurt işareti' yapan Cenk Tosun hakkında İngiltere Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatıldı.

İngiliz basınında büyük yankı gören bu olay, sosyal medyada da en çok paylaşılan ve yorum yapılan konulardan birisi haline geldi. 

Cenk Tosun hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

"KURT İŞARETİ YAPMADIM"

Konu ile ilgili Liverpool Echo gazetesine konuşan milli futbolcu, "Kurt işareti yapmadım ve hatta Türkiye'de kurt işareti yapan bir grup olduğunu bile bilmiyorum. Sadece Allah'a teşekkür için ellerimi havaya kaldırdım" ifadelerini kullandı.

İnternet sitesi The Athletic, kulüp yetkililerinin Tosun'la konuştuğunu, futbolcunun yaptığı işarette herhangi bir siyasi anlam olmadığını ifade ettiğini bildirdi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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