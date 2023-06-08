Cenk Tosun sakatlandı mı? Cenk Tosun'a ne oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maçta, Cenk Tosun yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın 90+1. dakikasında yaşanan sakatlık sonrasında Tosun gözyaşları içinde sahadan sedyeyle çıkarıldı. Yapılan ilk muayenede üst adalesinde yırtık tespit edilen deneyimli oyuncunun durumu merak konusu oldu .

Cenk Tosun kaç yaşında? kimdir?

Cenk Tosun, 7 Haziran 1991 tarihinde Almanya'nın Wetzlar şehrinde doğan Türk futbolcu şu anda 32 yaşındadır. Orta sahada görev yapan Tosun, futbol kariyerine Alman kulüplerinde amatör seviyede başladıktan sonra 2010 yılında Eintracht Frankfurt takımının genç takımına transfer oldu. Profesyonel kariyerine ise Gaziantepspor'da başladı.

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2011 yılında Gaziantepspor'da A takıma yükselen Tosun, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş formasıyla büyük başarılar elde eden Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunda 27 golle Süper Lig gol kralı oldu.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Tosun, 2018 Ocak ayında İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer oldu. Everton'da forma giyen Türk futbolcu, zaman zaman kiralık olarak başka takımlarda da forma giydi.

Ayrıca milli takım düzeyinde de Türkiye formasını giyen Cenk Tosun, 2016 yılından itibaren A Milli Takım'da yer almaktadır. Milli takımda birçok gol atan Tosun, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmektedir.

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Cenk Tosun İstatistikleri

Süper Lig

Yıl Maç Gol Asist 2022-23 32 15 6 4 1 2020-21 3 3 1 0 0 2017-18 16 8 1 2 0 2016-17 33 20 5 5 0 2015-16 29 8 4 2 0 2014-15 18 5 0 1 0

Türkiye Kupası

Yıl Maç Gol Asist 2022-23 2 3 - 0 0 2020-21 1 0 - 0 0 2017-18 1 1 - 1 0

Şampiyonlar Ligi

Yıl Maç Gol Asist 2017-18 6 4 - 0 0 2016-17 6 1 - 1 0 2014-15 4 0 - 0 0

Türkiye Süper Kupası

Yıl Maç Gol Asist 2017 1 1 0 0 0 2016 1 0 0 0 0

Avrupa Ligi