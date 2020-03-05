Cenk Tosun'dan mesaj var: "Üzgünüm"

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ta antrenmanda dizinden sakatlanan ve Everton'a dönen Cenk Tosun, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle "üzgün" olduğunu söyledi.

Everton Kulübünün gelecek hafta ön çapraz bağlarından operasyon geçireceğini ve ameliyatın ardından tedavi sürecinin de Everton'da tamamlanacağını duyurduğu Cenk Tosun, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü ameliyat olacağını ifade eden 28 yaşındaki milli forvet, "Çapraz bağ ameliyatı olacağım. Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek." dedi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatının gerçekleştirileceğini dile getiren Cenk Tosun, "Tedavi sürecimde Everton'da olacağım." diye konuştu.

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlığın EURO 2020 öncesine denk gelmesine ilişkin, "Büyük şampiyonadan önce böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm tabii ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan 2018'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, takımının formasını 51 kez giydi ve 10 gol kaydetti. Cenk, daha fazla forma şansı bulabilmek adına bu sezon ara transfer döneminde kiralandığı Crystal Palace'ta ise 5 maça çıktı ve bir gol attı.

Kaynak: AA