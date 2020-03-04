Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi!

Cenk Tosun, İngiltere'de Crystal Palace idmanında sakatlanmıştı.

Sezonu kapattığı belirtilen ünlü futbolcunun, devre arasında kiralık olarak gittiği Palace ile yollarını ayırdı.

Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti ve Everton'a geri gönderdi.

TARAFTARDAN TEPKİ

Milli futbolcumuzun bonservisini elinde bulunduran Everton, yıl sonuna kadar Cenk'in maaşını verecek. Everton taraftarları ise Cenk Tosun'un oynamayacak olmasına rağmen maaşını kendi kulüplerinin vermesine tepki gösterdi.

Cenk, devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace takımına kiralanmış ve 1 gol kaydetmişti... Golcü futbolcunun EURO 2020'de de olması beklenmiyor.