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  3. Cennet Çamuru nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Cennet Çamuru tarifi!

Cennet Çamuru nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Cennet Çamuru tarifi!

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef dün akşamki bölümüyle yine izleyicileri ekrana kitledi. Dünkü programda Kilis yemeklerine veriliyordu. Yarışmacılar Kilis'in mükemmel Cennet Çamuru tatlısını hazırladılar. Bu bağlamda, Cennet Çamuru nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Cennet Çamuru tarifi!

Cennet Çamuru nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Cennet Çamuru tarifi!

Masterchef'te her programda yarışmacılar birbirinden lezzetli dünya mutfaklarını jürinin ve izleyicilerin beğenisine sunuyor. Son programda Kilis mutfağının tatları yer aldı. Kaymaklı künefeye benzeyen Cennet Çamuru tatlısı izleyenler ağzını sulandırdı. Peki, Cennet Çamuru nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Cennet Çamuru tarifi!

Cennet Çamuru nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Cennet Çamuru tarifi!

CENNET ÇAMURU MALZEMELER

1 kg tel kadayıf

250 gr tereyağı

700 gr Kilis kaymağı

400 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 avuç antep fıstığı

200 gr kuş pisi çekilmiş Antep fıstığı

Cennet Çamuru nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Cennet Çamuru tarifi!

CENNET ÇAMURU NASIL YAPILIR?

Kadayıflar tahta üzerinde yağa sürülmüş bıçakla 1 cm boyunda kıyılır. 50 cm çapında yuvarlak bir tepside yağ eritilir. Kırılan kadayıfla karıştırılır.

Kadayıfın yarısı tepsiye konur. 2 su bardağı şeker kadayıfın ortasına konur. Kalan kadayıflarla şekerin üzeri kapatılır. Kadayıfın üzeri başka bir tepsi ile örtülür. Bu şekilde kısık ateşte kadayıf alttan pembeleşinceye ve şeker eriyinceye kadar pişirilir.

Cennet Çamuru nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Cennet Çamuru tarifi!

2 su bardağı şekerin üzerine 1 su bardağı su konur ve çelik bir tencerede kaynatılarak koyu kıvamlı bir şerbet hazırlanır. Kavrulmuş kadayıfın üzerine dökülür. Karıştırılarak ateşten alınır.

Üzerine 200 gr kuş pisi çekilmiş fıstık eklenir ve karıştırılır.

Kadayıf tepsiye bir parmak kalınlığında yayılır.

Üzerine boşluk bırakmadan öbek öbek kaymak konur.

Kaymağın üzerine pudra şekeri eklenir. Dövülmüş fıstık serpilir. Tarçınla süslenir.

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