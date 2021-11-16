Cennet Kuşu ne demek, TDK'ya göre Cennet Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cennet kuşu ne demek? Cennet kuşu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cennet kuşu kelimesi. Peki cennet kuşu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cennet kuşu nedir, cennet kuşu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CENNET KUŞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cennet kuşu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cennet kuşu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)

- Güzel, alımlı kadın

- Çok küçükken ölen çocuk



CENNET KUŞU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gümüş kafeslerde cennet kuşları ve abanoz tüneklerde papağanlar.

- İbiş'in odasına cennet kuşları baskın vermişti.

