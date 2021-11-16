Bayern Münih - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle linkiTürkiye U21 1 - 2 Danimarka U21 | MAÇ SONUCUAbdülkadir Ömür sürprizi! Karadağ - Türkiye maçında ilk 11'ler belli olduCennet Kuşu ne demek, TDK'ya göre Cennet Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 16 Kasım 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuSezai Karakoç neden öldü? Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı açıkladıÜnlü oyuncu Doğa Rutkay kaza geçirdi: 3 ay tedavi görecekLabada ne demek, TDK'ya göre Labada kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Jahrein kimdir, nereli, kaç yaşında? Jahrein ne iş yapıyor, gerçek adı ne?Sahte içki can aldı! Evlerinde ölü bulundular
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Cennet Kuşu ne demek, TDK'ya göre Cennet Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cennet Kuşu ne demek, TDK'ya göre Cennet Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cennet Kuşu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cennet Kuşu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cennet Kuşu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cennet Kuşu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cennet Kuşu ne demek, TDK'ya göre Cennet Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cennet kuşu ne demek? Cennet kuşu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cennet kuşu kelimesi. Peki cennet kuşu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cennet kuşu nedir, cennet kuşu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

CENNET KUŞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cennet kuşu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cennet kuşu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
- Güzel, alımlı kadın
- Çok küçükken ölen çocuk

CENNET KUŞU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gümüş kafeslerde cennet kuşları ve abanoz tüneklerde papağanlar.
- İbiş'in odasına cennet kuşları baskın vermişti.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT