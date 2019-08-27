Cep Herkülü film fragmanı izle | Film müziği | Oyuncuları | Ne zaman vizyona giriyor?

Cep Herkülü yapımı merak edilen güzel filmlerden birisi. Peki Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu film fragmanı nereden ve nasıl izlenir? Cep Herkülü filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Film müziği ne? Ne zaman vizyona giriyor? Hayat Van Eck kimdir? İşte cevapları.

CEP HERKÜLÜ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Cep Herkülü filmi 25 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek ve izleyicisi ile buluşacak.

CEP HERKÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.

Naim Süleymanoğlu kimdir? Nereli? Boyu kaç? Kaç yaşında öldü? Neden öldü?

CEP HERKÜLÜ 1. FRAGMANI İZLE

CEP HERKÜLÜ 2. FRAGMANI İZLE

CEP HERKÜLÜ FİLMİ HAKKINDA

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Senarist: Barış Pirhasan

Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenova Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu.

Tür: Biyografik, Belgesel

Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmine özel hazırlanan ikinci tanıtım videosu yayımlandı. Süleymanoğlu'nun yaşamındaki bu nefes nefese yolculuğu konu edinen teaser ayrıca iki yıl önce Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül için de bir saygı duruşu sergiliyor.

Teaserda, başarılı piyanist Fazıl Say’ın bestelediği "İnsan İnsan" adlı eseri de yer alıyor.

Yapım, genç yaşında Türkiye'ye iltica etmeye karar verdiğinde sadece kendisi için değil Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için de her şeyi göze alan, Avustralya'nın Melbourne şehrinde başlayan özgürlük yolculuğu Ankara'da sonlandığında, Bulgaristan Türklerinin de özgürlüğe doğru ilk adımlarının atılmasına sebep olan dünyanın en iyi sporcusu unvanına sahip, dünya ve olimpiyat şampiyonu Süleymanoğlu'nun yaşamını ele alıyor.

Film, kırdığı dünya rekorları ve kazandığı büyük başarılarla yediden yetmişe Türk halkının büyük bölümünün sevgisini kazanan sporcu Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını beyaz perdeye aktarıyor.

Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilen yapımın çekimleri, Türkiye'deki sahnelerin ardından Bulgaristan'da devam etti.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

CEP HERKÜLÜ FİLM MÜZİĞİ

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak, Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

HAYAT VAN ECK KİMDİR?

Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya gelen Eck, 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadı. 6 yaşından sonra ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti ve burada yaşamaya başladı. Babası Hollandalı olan Eck'in annesi bir Türk'tür.

2017 yılında oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın Daha isimli sinema filminde rol alan Eck, filmde canlandırdığı Gaza rolüyle 24. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Oyuncu ödülünü kazandı.