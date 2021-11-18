Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun 4. ölüm yıl dönümü! Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında? Ne zaman öldü?

Dünya Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, 2017 yılında hayata gözlerini yumdu. Ölümünden sonra Naim Süleymanoğlu'nun hayatı filme uyarlandı. Yedi Dünya Şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu'nun bu sene ölümünün 4. ölüm yıl dönümü. Bu bağlamda, Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında? Ne zaman öldü?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğan Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.

1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'nda ise yine 60 kilo kategorisinde rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak, Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma talebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN BOYU?

Yapı olarak ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle lakabı Cep Herkülü'dür. Cep Herkülü olarak tanınan Naim Süleymanoğlu’nun boyu 1,47 cm’dir.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetmiştir.

NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ HAKKINDA

Dünyaca ünlü Türk halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 22 Kasım’da vizyonda olacak. Halter sporu için ailesini geride bırakan küçük Naim, başarılarla dolu bir hayat hikayesi yazmak için haltere başladı. Sonrasında dünya şampiyonu oldu. Bütün bu başarıların yanı sıra, Bulgaristan’da soydaşlarına yapılan zulmü dünya kamuoyuna duyurmak için Türkiye’ye iltica etti. Başarılarla dolu hayatında sürekli bir hasret ve gurbet olan Süleymanoğlu’nun hayat hikayesi sinemaya taşınıyor. Dijital sanatlar tarafından yapılan ve Özer Feyzioğlu tarafından yönetilen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 22 Kasım’da vizyona girecek.

NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI NELERDİR?

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.

Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.