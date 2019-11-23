'Cep Herkülü'nün yönetmeni Feyzioğlu: En çok Hayat'ın saçıyla uğraştık

NAİM Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun özel gösterimi için film kadrosu Antalya'ya geldi. Yönetmen Özer Feyzioğlu, Naim'i canlandıran Hayat Van Eck'in film süresince kıvırcık saçlarını düzleştirmek için çok zaman harcadıklarını söyledi.

Türk ve dünya spor tarihine damga vuran halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" vizyona girdi. Naim Süleymanoğlu'nu, Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi.

2017 yılında hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nun başarılarla ve zorluklarla dolu yaşam hikayesinin anlatıldığı filmin Antalya galası öncesinde oyuncular Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere filmi ve Naim Süleymanoğlu'nun nasıl bir hayat sürdüğünü anlatan oyuncular ve yönetmen Özer Feyzioğlu, filmin çok eğlenceli ancak bir o kadar da hüzünlü olduğunu ifade etti.

açıklama yapan Feyzioğlu, gişe rakamlarına çok takılmadıklarını söyledi. Vizyona girer girmez izleyiciden gelen olumlu geri dönüşlerin filmin amacına ulaştığını gösterdiğini belirten Feyziyoğlu, "Bir biyografi filmi yapmanın elbette zor yanları var. Bu filmi yapmanın ağır yükü 1 yıl boyunca omuzlarımızdaydı. O ağırlığı yansıtan bir filmi yapmayı başarmalıydık. Umarız Naim Süleymanoğlu'na yakışır bir film olmuştur. İzleyenler çok mutluydu" dedi.

HAYAT'IN SAÇLARI BİZİ ÇOK ZORLADI

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun "Ağabeyim Naim Süleymanoğlu" kitabına dayanılarak böyle bir filmin ortaya çıktığını da kaydeden Feyzioğlu, çekimlerde bazı sorunlarla karşılaştıklarını da anlattı. En ufak sorunun dahi uzun zaman aldığını ifade eden Feyzioğlu, "Hayat'ın saçı. Bu çok basit bir sorun olabilir ama çok zaman aldı. Naim Süleymanoğlu'nun saçı düzdür. Ama Hayat'ın saçları kıvırcık ve dalgalı. Bu saçları düzleştirmek en çok zaman alan konuydu" diye konuştu.

Bir omuz sakatlığı yaşadığını ve tam film çekim dönemine denk geldiğini ifade eden Hayat Van Eck de "Halter sahnelerini çekeceğimiz hafta boyunca omzumdan kortizon iğneleri yedim. Halter kaldıran biriyken elimi kaldıramaz hale geldim. Böyle bir sorun yaşadım, filmin en kritik anlarından biri de bu sakatlık oldu" dedi.

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Kaynak: DHA