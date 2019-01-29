Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, Ticaret Bakanlığının cep telefonu taksit düzenlemesinin, sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdiğini belirterek, "Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi taksit düzenlemesinin en azından 2019 yıl sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz." ifadesini kullandı. Peki Cep telefonlarına kaç taksit yapılabiliyor, taksit için son tarih ne zaman?

Dernekten yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"in Kasım 2018'de değiştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan değişikliğe göre, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 12/B maddesinde yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresinin "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde yeniden düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bununla beraber, '12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanır' geçici maddesi eklenerek tüm cep telefonları satışlarında 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay taksitli yapıya geçilmişti." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen m-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, "Ticaret Bakanlığının söz konusu düzenlemesi, sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdi. Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi, taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, cep telefonu taksit düzenlemesinin uzatılmasının, ekonomideki canlılığı sürdüreceğini de vurguladı.

GEÇEN SENE 12 AYA KADAR UZATILMIŞTI

Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi, 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacak.

2019 YILINDA DA TAKSİTLERİN 12 AY OLMASI TALEP EDİLİYOR

m-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, "Ticaret Bakanlığının söz konusu düzenlemesi, sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdi. Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi, taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı

CEP TELEFONU ALIRKEN TAKSİT İMKANI VAR MI?

Cep telefonu alırken taksit imkanları geçtiğimiz sene 12 aya kadar uzatılmışken 2019 yılında yeni bir düzenlemeyle taksit süreleri kısaltıldı. Fakat düzenlemeye yeni bir itiraz gelerek sürenin 2019 yılına kadar uzatılması talep edildi.

TAKSİTLENDİRME AVANTAJI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

3 bin 500 liranın üzerine 6, 3 bin 500 liranın altına ise 12 taksit imkanı sunuluyor. Ancak bu maddegeçici olarak "12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olan taksitlendirme süresi 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır." şeklinde değiştirilmişti. Yani tüm cep telefonları için 12 aylık taksit imkanı Ocak ayı sonunda bitecek.