Cep telefonlarında ‘Dijital Mobil Kimlik ve E-Ruhsat’ dönemi

Özel verilerin korunması adına harekete geçen İzmirli bir yazılım şirketi, dünyada ilk kez cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip cihazlarda kullanılmak üzere; dijital kimlik uygulaması geliştirdi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonları, önemli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özel verilerin korunması adına harekete geçen İzmirli yazılım şirketi Savuncell A.Ş., dünyada ilk kez cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip cihazlarda kullanılmak üzere; dijital kimlik uygulaması geliştirdi. "Dijital Mobil Kimlik" adı verilen uygulama, kişisel verilerin korunmasını sağlamasının yanı sıra; çalınma kaybolma ve diğer güvenlik açıklarının da önüne geçiyor.

Savuncell CEO'su Veysel Turan, 6 yıldır üzerinde çalıştıkları dijital mobil kimlik uygulamasının fikri ve sınai hakları ve patentinin Savuncell A.Ş.'ye ait olduğunu ve cep telefonlarında yaşanabilecek önemli güvenlik açıkları ile muhtemel sorunların tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.

Uygulama hakkında bilgi veren Turan, "Dijital Mobil Kimlik uygulaması; cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip ve internete bağlanabilen cihazlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Bu uygulama sayesinde herkes kendi telefonunu, araba ruhsatında olduğu gibi cihazın modeli, markası ve kimlik bilgileriyle birlikte kayıt altına alabilecek. Ayrıca dijital mobil kimlikle, IMEI klonlamanın da önüne geçiliyor" dedi.

"İkinci el olarak aldığınız cep telefonu kötü amaçla kullanılmış olsa bile, dijital olarak tanımlanan "zaman damgasıyla" birlikte, önceki suçların hiçbirinden kanun önünde suçlanmayacaksınız" diyen Turan, "Cep telefonu çalınması veya kaybolması halinde, sim kart çıkartılsa bile mobil kimlik uygulaması sayesinde bulunabiliyor. Çalıntı cep telefonunun başka şahıslara satılmasının da yasal olarak önüne geçilmiş oluyor. Yapılan tüm işlemler, BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların altyapısı kullanılarak oluşturuluyor ve tüm kayıtlar Bilgem TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezinde muhafaza ediliyor. Dijital Mobil kimlik sayesinde telefonla yapılan dolandırıcılık suçlarının da önüne geçilmiş olacaktır. Kime ait olduğu bilinmeyen telefonlardan insanları arayarak kendini hakim, savcı olarak tanıtan suç örgütleri suç için kullandıkları kayıtsız cihazlara ulaşamayacaklardır. Vatandaş yaşayacağı bu tarz mağduriyetler engellenecektir" diye konuştu.

Dünya üzerinde ilk kez geliştirilen dijital mobil kimlik uygulamasının hem www.mobilkimlik.com sitesinden hem de ülke çapındaki 740 GSM bayisinden satın alınabileceğini kaydeden Veysel Turan, bir defa oluşturulan dijital kimliğin telefon satıldığı veya devredildiği ana kadar geçerli olduğuna dikkat çekti.

"Bilişim sektörü son hızla büyüyor"

Bilişim sektörünün dünyada olduğu gibi ülkemiz için de çok hızlı büyüyen bir pazar olduğunu kaydeden Turan, "2020 yılında tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcı sayısının 2,87 milyara ulaşması bekleniyor. TÜİK'in her sene 2019 Ağustos ayında yayımladığı "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" raporuna göre ülkemizdeki cep telefonu kullanıcı oranı yüzde 98,7 olarak belirlenmiş. Bu durum, bilişim sektöründeki güvenlik konusunun ne kadar ciddiye alınması gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye'de tahmini olarak günde 70 bin ikinci el cep telefonu satışı yapılıyor. Bilişim suçları yalnızca Sim kartla değil IMEI numarası üzerinden de takip ediliyor. Bu nedenle herhangi bir suçta kullanılan cep telefonu da takibe giriyor. Bu uygulama sonrasında artık alınan ikinci el cep telefonu hukuki açıdan sizin için bir problem oluşturmayacak. Ülkemizde bu tarz suçlarla ilişkilendirilmiş milyonlarca dosyanın yargıya intikal etmiş olduğu tahmin ediliyor. Dijital Mobil Kimlik uygulaması hukuk ve yargı süreçlerinde de önemli kazanımlar sağlayacaktır" bilgisini verdi.

46 ülkeye dijital mobil kimlik ihraç edecek

Uygulamanın tüm Türkiye'de hizmete sunulduğunu dile getiren Savuncell CEO'su Veysel Turan, "Bu yıl içinde Amerika Kaliforniya'daki silikon vadisinde kurulacak bir ofisle birlikte dünya pazarına da açılmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sistemi 2 yıl içinde 46 ülkede hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl içinde ise ayda bir milyon kullanıcıyı sisteme dahil etmeyi planlıyoruz. Bu programı kullananlar, cep telefonlarının geçmişiyle ilgili bir güvenlik kaygısı duymayacak. Kendisi de telefonu satarken aynı şekilde bir endişe hissetmeyecek. Bunu Dünyada ilk defa İzmirli bir firma olarak başarmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Dijital Mobil Kimlik

Dijital Mobil Kimlik sistemi, uluslararası mobil ekipman kimliği (IMEI) numarasına sahip tüm cihazların zaman damgası teknolojisi kullanılarak dijital olarak kimliklendirilmesi ve belgelendirilmesini temel alan çok yönlü bir dijital savunma sistemidir. Cihaz kimliği oluşturulurken hukuken geçerliliğe sahip dağıtımı ve üretimi devlet kontrolünde gerçekleşen tek kullanımlık dijital imza olarak nitelendirebileceğimiz zaman damgası kullanıldığından Dijital Mobil kimlik sistemi ile cihazların kimliklendirilmesi ve belgelendirilmesi kamusal ölçekte geçerli olup tüketici hakları sorunları ve hukuki anlaşmazlıkların çözümünde kullanılabilir durumdadır.

Sistemin faydaları şunlardır:

"Mobil cihaz ticaretinde, kimlik bilgisi ibraz edilmesinin önüne geçilmesi ve kötü niyetli kişilerin bu kimlik bilgilerini illegal faaliyetlerde kullanımının engellenmesi sağlanacaktır. Dijital mobil kimlik kullanımı ile birlikte, ülkemizde yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve suç örgütlerinin mobil cihazlardan işleyebileceği suçların da önüne geçilecektir. Mobil cihaz sektöründe veya kişisel ölçekte gerçekleşecek cihaz kaynaklı hak ihlallerinin ve mağduriyetlerin önünün kesilmesi sağlanacaktır. Kişisel verilerin çalınmasına karşı mobil cihazlarda dijital savunma sistemi inşa edilmiş olacaktır. Mobil cihazların zilyet değişiminde, kullanıcıların mülkiyet hakkının korunması için yenilikçi ve sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkartılmıştır. Dijital Mobil Kimlik uygulaması, paydaşları ile ortak bir güvenlik dili oluşturarak, belirtilen tüm sorunları çözmeyi hedeflemektedir. Sistem sayesinde cihaz çalındığında bulunabilecek ve IMEI numarası klonlanamayacaktır."

Kaynak: İHA