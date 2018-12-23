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  3. Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Van'da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı.

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Van'da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Van'da cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi. Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline aldığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Kaynak: İHA

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