Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu, ağabey iddiaları reddetti

Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda seyyar satıcılık yapan B.Ö. ile Davut Mutlu arasında çıkan kavga cinayetle son bulmuştu. İddialara göre kavga, cep telefonu hırsızlığı ile başlamıştı. B.Ö. ile Davut Mutlu arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Mutlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

"KARDEŞİM TELEFONU ÇALMADI,BULDU"

Yaşanan olay sonrası şüpheli B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet zanlısı şahsın Ümraniye’de yaşayan ağabeyi Önder Önal, telefon hırsızlığı iddiasını reddetti. Kardeşinin darp edildiğini ve silahı korkutmak amaçlı kullandığını söyleyen Önal, “Kardeşim telefonu çalmadı, yerde buldu." dedi.

"AMACI ÖLDÜRMEK DEĞİL, KORKUTMAKTI"

Kardeşinin suçsuz olduğunu iddia eden Önder Önal, "Kardeşimin öldürmek gibi bir kastı yok zaten öldürmek için değil korkutmak için tüfeği eline alıyor. Bu zaten görüntülerde de görülüyor. Adam aldığı saçma kurşunların dan değil kalp krizinden ölüyor” diye konuştu. Kardeşinin hastane önünde bal sattığını ifade eden Önal olayla ilgili şunları söyledi: "Kardeşim yerde telefon bulunca, çevrede kimseyi göremediği için bulduğu telefonu kendi aracının üzerine koyuyor. Daha sonra karşı taraf telefonlarını çaldırınca kardeşimin aracının üzerinde olduğunu görüyor ve tartışmaya başlıyor."

Tartışmanın o gün sona erdiğini, ertesi gün tartıştığı adamın kardeşinin yanına gelerek kendisine vurduğunu söyleyen Önal, "Kardeşim de maktülü korkutmak için yanında taşıdığı tüfekle şahsı hedef almadan ateş ediyor. Adam aldığı saçma kurşunlarından değil kalp krizinden ölüyor” diye konuştu