SON DAKİKA! Meclis bahçesine yıldırım düştü!22 Mart Pazartesi Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'daBorsa İstanbul saat kaçta açılıyor? BİST çalışma saatleriKonut satışı fiyatları belli oldu! Bu illere yatırım yapanlar çok şanslı22 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'deRisk haritasında korkutan tablo: 81 il içinden sadece bir tanesi mavi! Örnek şehir Şırnak!Tozkoparan İskender 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Tozkoparan İskender 15. bölüm full izlePamukkale Üniversitesi Hastanesi personel alımı 2021: Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?SON DAKİKA! Borsa İstanbul'dan flaş hamle: Üst fiyat limiti yüzde 20'ye çıkarıldı!ÇAYKUR mevsimlik işçi maaşları 2021 | ÇAYKUR mevsimlik işçi ikramiyeleri ne kadar?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu, ağabey iddiaları reddetti

Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu, ağabey iddiaları reddetti

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında geçtiğimiz haftalarda meydana gelen kavga cinayetle son bulmuştu. İddialara göre olay telefon hırsızlığı nedeniyle meydana gelmişti.  Ancak, cinayet zanlısı şahsın abisi bu iddiaları reddetti. "Kardeşim öldürmek için değil, korkutmak için silaha sarıldı" diyerek kardeşini savundu.

Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu, ağabey iddiaları reddetti

Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda seyyar satıcılık yapan B.Ö. ile Davut Mutlu arasında çıkan kavga cinayetle son bulmuştu. İddialara göre kavga, cep telefonu hırsızlığı ile başlamıştı. B.Ö. ile Davut Mutlu arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Mutlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 

"KARDEŞİM TELEFONU ÇALMADI,BULDU"

Yaşanan olay sonrası şüpheli B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet zanlısı şahsın Ümraniye’de yaşayan ağabeyi Önder Önal, telefon hırsızlığı iddiasını reddetti. Kardeşinin darp edildiğini ve silahı korkutmak amaçlı kullandığını söyleyen Önal, “Kardeşim telefonu çalmadı, yerde buldu." dedi. 

Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu, ağabey iddiaları reddetti

"AMACI ÖLDÜRMEK DEĞİL, KORKUTMAKTI"

Kardeşinin suçsuz olduğunu iddia eden Önder Önal,  "Kardeşimin öldürmek gibi bir kastı yok zaten öldürmek için değil korkutmak için tüfeği eline alıyor. Bu zaten görüntülerde de görülüyor. Adam aldığı saçma kurşunların dan değil kalp krizinden ölüyor” diye konuştu. Kardeşinin hastane önünde bal sattığını ifade eden Önal olayla ilgili şunları söyledi: "Kardeşim yerde telefon bulunca, çevrede kimseyi göremediği için bulduğu telefonu kendi aracının üzerine koyuyor. Daha sonra karşı taraf telefonlarını çaldırınca kardeşimin aracının üzerinde olduğunu görüyor ve tartışmaya başlıyor."

Tartışmanın o gün sona erdiğini, ertesi gün tartıştığı adamın kardeşinin yanına gelerek kendisine vurduğunu söyleyen Önal, "Kardeşim de maktülü korkutmak için yanında taşıdığı tüfekle şahsı hedef almadan ateş ediyor. Adam aldığı saçma kurşunlarından değil kalp krizinden ölüyor” diye konuştu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT