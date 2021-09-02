Cep telefonu ve tablet satışlarında düzenleme yapıldı | Detaylar resmi gazetede yayımlandı

Resmi gazetede bugün yayımlanan kararla birlikte cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek sertifikalandırılarak yeniden satılmasını sağlayan yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında bir düzenleme yapıldı. Buna göre ürünlerde bilgilendirme etiketi zorunlu olacak ve bazı belgelerin bulunması zorunlu tutulmayacak

BELGELERİN BULUNMASI ZORUNLU OLMAYACAK

Yayımlanan kararın 'yetkili alıcının sorumlulukları' başlıklı maddesine yer alan değişiklikte, yenileme yapılacak cihazların garanti belgesi, fatura veya fatura yerine geçen fişlerin ve buna benzer belgelerin cihazda bulunması daha önce olduğu gibi zorunlu tutulmayacak.

REKLAM YAPILAMAYACAK

Yönetmeliğin 5. maddesine yeni bir fıkra eklendi. Bu fıkraya göre, yenileme yetki belgesi bulunmayanlar ya da bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı sıfatını taşımayan kişi ya da kuruluşlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılması da yasaklandı.

BİLGİLENDİRME ETİKETİ ZORUNLU

Cihazlarda yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarette kullanılan tablet ve telefonların, tüketicilerin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın o anki halini ve varsa üzerinde yapılan değişimleri gösteren bilgilendirme etiketi ile birlikte satılması da zorunlu tutulacak..