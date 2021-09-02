Mikis Theodorakis kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika! Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Mergim Berisha kulüp binasında!Dünyaca ünlü besteciden kötü haber! 'Halkın sesi' Mikis Theodorakis 96 yaşında yaşamını yitirdi!Furkan Başargan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?Fenerbahçe anlaşma sağladığı Max Meyer'i İstanbul'a getirdi!Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! Tatil günleri belli oldu, işte karnelerin verileceği tarih...Şarkıcı Ayşegül Aldinç'ten üzen haber! Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinden dua istedi!Müge Anlı'da ortaya çıktı! böyle rezillik ne görüldü ne duyuldu! Sapık 70'lik dede torununa istediği kızı kaçırdı!Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldüCebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Cep telefonu ve tablet satışlarında düzenleme yapıldı | Detaylar resmi gazetede yayımlandı

Cep telefonu ve tablet satışlarında düzenleme yapıldı | Detaylar resmi gazetede yayımlandı

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan kararlarda cep telefonu ve tabletlerin yetkililer tarafından yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satılmasını düzenleyen yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklikler yaptı.

Cep telefonu ve tablet satışlarında düzenleme yapıldı | Detaylar resmi gazetede yayımlandı

Resmi gazetede bugün yayımlanan kararla birlikte cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek sertifikalandırılarak yeniden satılmasını sağlayan yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında bir düzenleme yapıldı. Buna göre ürünlerde bilgilendirme etiketi zorunlu olacak ve bazı belgelerin bulunması zorunlu tutulmayacak

Cep telefonu ve tablet satışlarında düzenleme yapıldı | Detaylar resmi gazetede yayımlandı

BELGELERİN BULUNMASI ZORUNLU OLMAYACAK

Yayımlanan kararın 'yetkili alıcının sorumlulukları' başlıklı maddesine yer alan değişiklikte, yenileme yapılacak cihazların garanti belgesi, fatura veya fatura yerine geçen fişlerin ve buna benzer belgelerin cihazda bulunması daha önce olduğu gibi zorunlu tutulmayacak.

Cep telefonu ve tablet satışlarında düzenleme yapıldı | Detaylar resmi gazetede yayımlandı

REKLAM YAPILAMAYACAK

Yönetmeliğin 5. maddesine yeni bir fıkra eklendi.  Bu fıkraya göre, yenileme yetki belgesi bulunmayanlar ya da bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı sıfatını taşımayan kişi ya da kuruluşlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılması da yasaklandı.

Cep telefonu ve tablet satışlarında düzenleme yapıldı | Detaylar resmi gazetede yayımlandı

BİLGİLENDİRME ETİKETİ ZORUNLU

Cihazlarda yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarette kullanılan tablet ve telefonların, tüketicilerin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın o anki halini ve varsa üzerinde yapılan değişimleri gösteren bilgilendirme etiketi ile birlikte satılması da zorunlu tutulacak..

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT