Cep telefonunu gasbedip, otomobile ateş açtılar: 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler yolunu kestikleri otomobildeki 2 arkadaştan B.A.'nın cep telefonunu gasbetti. Otomobile ateş açan şüpheliler, B.A.'yı ayağından vurdu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. S.T. ve arkadaşı B.A.'nın içinde bulunduğu 07 LGC 67 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek durduruldu. Bunun üzerine iki grup arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada otomobili durduran kişilerden biri, B.A.'nın cep telefonunu aldı. Şüphelilerden biri tabanca çıkarınca B.A. ve S.T. otomobille kaçmaya çalıştı. Bu sırada hareket halindeki otomobile açılan ateşte, B.A.'nın sol ayağına kurşun isabet etti. S.T., otomobili Gaziler Caddesi'nde durdurup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla B.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde inceleme yapıp, S.T. ve B.A.'nın ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA