Cephas Kofi Mantey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cephas Kofi Mantey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cephas Kofi Mantey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cephas Kofi Mantey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cephas Kofi Mantey 20 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cephas Kofi Mantey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Cephas Kofi Mantey'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cephas Kofi Mantey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cephas Kofi Mantey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cephas Kofi Mantey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cephas Kofi Mantey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cephas Kofi Mantey şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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