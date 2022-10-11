Ceraskal Operatörü-İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ceraskal Operatörü-İnşaat görev tanımı nedir, Ceraskal Operatörü-İnşaat ne iş yapar, Ceraskal Operatörü-İnşaat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ceraskal Operatörü-İnşaat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ceraskal Operatörü-İnşaat Tanımı;

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Ceraskal Operatörü-İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 Ceraskal Operatörü-İnşaat Maaşları

Ceraskal Operatörü-İnşaat maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Ceraskal Operatörü-İnşaat maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ceraskal Operatörü-İnşaat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.01

Meslek Adı :

Ceraskal Operatörü-İnşaat

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Genellikle bir platform veya kafesle mücehhez olup inşaat işlerinde çalışan işçileri ve malzemeleri kaldırıp indirmeğe mahsus muharrik güçle çalışan cereskal teçhizatını işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cereskal Operatörü (İnşaat) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kabloların ve cereskal teçhizatının iyi ve işler durumda olup olmadığını kontrol etmek,

b) Cereskala bağlı kafes, platform veya diğer kaldırma teçhizatını yüklemek yahut bunların yüklenmesine nezaret etmek ve motoru çalıştırmak,

c) Kolları işleterek yükü kaldırmak veya istenilen yere indirmek, boşaltma işi bitince palanga tertibatının durumunu yeniden düzenlemek,

d) Cereskalı diğer işçilerden aldığı işarete göre kaldırıp indirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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