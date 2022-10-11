Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı görev tanımı nedir, Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı ne iş yapar, Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı Tanımı;

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Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı Maaşları

Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.02

Meslek Adı :

Ceraskal Operatörü-Maden Ocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maden ocaklarında insan ve malzeme yüklü kafes ve kovaları indirip çıkarmaya mahsus muharrik güçle çalışan bir cereskal teçhizatını işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cereskal Operatörü (Maden Ocağı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cereskal motorunu çalıştırmak,

b) Kontrol kollarını işleterek zil işaretlerine veya maden kuyusu başında veya dibinde duran diğer işçiler tarafından verilen işaretlere göre kafesi indirmek veya kaldırmak,

c) Kadran ibresi, istenilen yüksekliğe ulaşıldığını gösterince cereskalı durdurmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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