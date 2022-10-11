Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı) Tanımı;

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Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı) Maaşları

Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.10

Meslek Adı :

Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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