Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (3)

KIZINA HEDİYE EDECEĞİ KAZAĞI GİYDİ

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen balerin Ceren Özdemir'in mezarına, çok sayıda kişi ziyarete geldi.

Ceren'in mezarına çiçek bırakan annesi Gülfer Özdemir, doğum gününde hediye etmek için mağazadan satın aldığı kazağı giydiğini söylerken, gözyaşı döktü.

Ceren'in kabrine gelen arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi de çiçekler ile "Hoşça kal', "Seni unutmayacağız', "Sessiz kalmıyoruz" yazılı not kağıtlarını bıraktı.

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Kaynak: DHA