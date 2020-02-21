Ceren Damar davasında karar verildi!
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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21 Şubat 2020 Cuma 16:18
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