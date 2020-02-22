Ceren Damar'ın katilini savunan Vahit Bıçak hakkında soruşturma

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen katili Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da akademisyen Ceren Damar, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Sanık Hikmet'in yangılandığı dünkü karar duruşmasında sanık ve sanık avukatının sözleri tepki çekti.Davanın dünkü karar duruşmasında, sanık avukatı Vahit Bıçak’ın reddi hakim talebi reddedildi. Sanık avukatı Vahit Bıçak, esasa ilişkin savunmasında, “Sanık neler yapabilirdi de yapmadı; bunu açıklayacağım. Sanık elindeki silahla kantine girip birçok kişinin üzerine boşaltmamıştır. Boşaltabilirdi ama yapmadı. Odalarına gidip öğretim görevlilerini de taramamıştır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ceren Damar Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisiydi. Ceren Damar, sınavda kopya çekerken yakaladığı Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak’ta öldürüldü. Katil zanlısı Hikmet hakkında, ‘tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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