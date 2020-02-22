Ceren Damar'ın katilini savunan Vahit Bıçak hakkında soruşturma açıldı!
Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen katili Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili soruşturma başlattı.
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