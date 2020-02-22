  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Ceren Damar'ın katilini savunan Vahit Bıçak hakkında soruşturma açıldı!

Ceren Damar'ın katilini savunan Vahit Bıçak hakkında soruşturma açıldı!

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen katili Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da hayvan vahşeti! 'Geber' diyerek ilk önce dövdü, sonra kesti!Sakarya'da hayvan vahşeti! 'Geber' diyerek ilk önce dövdü, sonra kesti!

A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hastaneye kaldırıldı!Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hastaneye kaldırıldı!

Hercai 34. Bölüm fragmanı yayınlandıHercai 34. Bölüm fragmanı yayınlandı

 

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:08

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Sultangazi'de 4 katlı bina cayır cayır yandı!
Sultangazi'de 4 katlı bina cayır cayır yandı!
Gelin arabasıyla kuyumcuya geldiler! 200 bilezik ile 40 bin lira çaldılar
Gelin arabasıyla kuyumcuya geldiler! 200 bilezik ile 40 bin lira çaldılar
Çin'den dehşet verici görüntüler! Koronavirüs psikolojileri etkiliyor
Çin'den dehşet verici görüntüler! Koronavirüs psikolojileri etkiliyor
Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babasından olayla ilgili açıklama
Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babasından olayla ilgili açıklama
Elazığ'da kentsel dönüşüm devam ediyor
Elazığ'da kentsel dönüşüm devam ediyor
Sakarya'da hayvan vahşeti! 'Geber' diyerek ilk önce dövdü, sonra kesti!
Sakarya'da hayvan vahşeti! 'Geber' diyerek ilk önce dövdü, sonra kesti!
Adıyaman'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi!
Adıyaman'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi!
Şok aktüel 22- 25 Şubat aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Şok aktüel 22- 25 Şubat aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!