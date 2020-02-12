Ceren Özdemir cinayeti failine verilen cezayla ilgili gerekçeli karar

ORDU (AA) - Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, sanığa verilen cezaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Kararda, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren'i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesiyle takip ederek, bıçağı kalbine saplayıp olayı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ve bu nedenle de söz konusu cezanın verildiği belirtildi.

Kararda, sanık Arduç'un sabıkalı geçmişi, suç işleme eğilimi, cezaevlerindeki disiplin cezaları nedeniyle uslanmaz kişiliğinin bulunduğu da kaydedildi.

- Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.



İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.



Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın ilk duruşması 10 Şubat'ta görülmüş, duruşma 31 Mart'a ertelenmişti.





Kaynak: AA