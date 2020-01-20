Ceren Özdemir davasında karar verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ceren Özdemir(20) evinin önünde Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Özgür Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianamelerde, TCK'nın 62’inci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilmişti.

Arduç'un yargılandığı ikinci davada karar verildi. Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE SOYUNURUM GÖRÜRSÜNÜZ"

Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu okunarak dava dosyasına eklendi. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" dedi.

Sanık Arduç'un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini mahkeme heyeti, oy birliği ile reddedip, mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU VERİLMİŞTİ

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'a bugün getirildiği Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde akıl sağlığının yerinde olduğuna dair 'Cezai ehliyeti tamdır' raporu verildi.Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürülen zanlı Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için heyete sokuldu. Arduç'a akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Cezai ehliyeti tamdır raporu verildi.Bir süre hastanede kalan zanlı, daha sonra güvenlik tedbirleri arasında tekrar hastaneden araçla çıkartılarak Van'a gönderildi

GENÇ KIZ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

3 Aralık'ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ'a nakledildi.

CEREN'E İLK MÜDAHALE ANNESİ TARAFINDAN YAPILMIŞTI

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Özdemir'in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."