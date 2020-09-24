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  3. Ceren Özdemir'in katilinden tepki çeken sözler: Mahkemenin devam etmesinden bıktım

Ceren Özdemir'in katilinden tepki çeken sözler: Mahkemenin devam etmesinden bıktım

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve 2 polis memurunu yaralayan Özgür Arduç'ün polis memurlarını yaralamasına ilişkin davada üçüncü duruşma sona erdi. Mahkemede konuşan Arduç, "7 buçuk aydır mahkeme devam etti. Ben de gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" dedi.

Ceren Özdemir'in katilinden tepki çeken sözler: Mahkemenin devam etmesinden bıktım

Tüm Türkiye'nin üzüntüye boğulduğu olayda üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019 tarihinde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından katil Arduç kendisini yakalamak isteyen iki polisi de yaralamıştı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Arduç Ceren Özdemir'i öldürmesinden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı.

Ceren Özdemir'in katilinden tepki çeken sözler: Mahkemenin devam etmesinden bıktım

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

 

Arduç'un 2 polis memuruna yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın 4'üncü celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

Ceren Özdemir'in katilinden tepki çeken sözler: Mahkemenin devam etmesinden bıktım

SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "7,5 aydır mahkemenin devam etmesinden bıktım. Bunu bitirelim" yanıtını verdi.

POLİS MEMURU ÇELİK'TE DUYU VE ORGAN KAYBI OLUŞTU

Yaralanan polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğu bildirilen daha önceki alınan rapora istinaden, Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen kati raporun mahkemeye ulaşmaması üzerine raporun gelme süresi göz önüne alınarak, bu suçtan tahliyesine karar verildi.

Duruşma, 19 Ocak 2021'e ertelendi.

Ceren Özdemir'in katilinden tepki çeken sözler: Mahkemenin devam etmesinden bıktım

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