Ceren Yalazoğlu Karakoç yani Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanıdığımız Nursema. Nursema dizide giydiği gelinlikle sosyal medyada gündem olmuştu. O bölümden sonra popülerliği artan oyuncu Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Yaptığı açıklamaların ardından dikkatleri üzerine çeken oyuncu hakkında çok fazla araştırma yapılıyor. Kullancılar arama motorlarında "Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, evli mi? Ceren Yalazoğlu Karakoç dizileri?" gibi ünlü oyuncuyla alakalı soruların cevaplarını araştırdı. Biz de sizler için Ceren Yalazoğlu Karakoç biyografisi derledik.

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Ceren Yalazoğlu Karakoç Kimdir?

Ankara doğumlu Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, Beni Affet adlı diziyle tanınmıştır.

Ceren Yalazoğlu Karakoç Evli Mi?

Başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile 2013 yılında evlenmiştir.

Ceren Yalazoğlu Karakoç Hangi Dizilerde ve Yapımlarda Rol Aldı?

Yer aldığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 2011 yılından itibaren;

Beni Affet (2011) Maria ile Mustafa (2020) Akıncı (2020) İçimizden Biri (2021) Kızılcık Şerbeti (2023)

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Ceren Yalazoğlu Karakoç'un Çocuğu Var Mı?

Ceren Yalazoğlu ve Osman Karakoç'un çocuğu yoktur. Ünlü çift çocuk sahibi olmak istemediklerini belirtmişlerdir.

Ceren Yalazoğlu Boy, Kilo ve Burç?

Ceren Yalazoğlu Karakoç, 167 boyunda, 56 kilo ve kova burcu.

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