Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8)

CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA BÖYLE GEZMİŞ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.

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Kaynak: DHA