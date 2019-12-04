Ceren'in katili 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi Özgür A.'nın (35) yakalandıktan sonra suçunu itiraf etti.

35 yaşındaki Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Özgür A. yakalandığı sırasında 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladı.

2015 YILINDA DA BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Özgür A., 2005'te de Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı tanınmamak için cinayetten sonra montunu değiştirmiş

Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayında bir şüpheli yakalandı