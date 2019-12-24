Ceren’in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (2)

HASTANEYE GETİRİLDİ

Ordu'da, üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak, öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç (35), akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Arduç, güvenlik önlemleri eşliğinde, hastane binasından içeri alındı.

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Kaynak: DHA