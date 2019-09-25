Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen 3. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2019 açıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kapalı Halk Pazarı'nda düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Çerkezköy ve Çorlu'nun konum bakımından hem AB hem de İstanbul pazarına sahip olduğunu söyledi.

Ulaşım akslarıyla Tekirdağ'ın gelişmeye müsait bir kent olduğunun altını çizen Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu fuarda firmaların bir araya gelerek ticaretlerini arttırmaları en büyük temennimiz. KOBİ'lerin büyük ölçekli firmalarla iş birliği içersinde olmaları ve bölgesel tedarik zincirinin hayata geçmesi ile bölge ihracatını gerçekleştirecektir. İstanbul'dan pek çok ihracatçı bizim bölgemize gelmek istiyorlar. Biz sanayiyi tarıma ya da tersini birbirine tercih edecek değiliz. İkisi de ortak olarak gitmelidir.

Verimli topraklarımızda hem tarım hem de sanayi alanında gelişmeler kaydedebiliriz. Tarım alanlarının yüzde 3'ü sanayi alanı olarak kullanılmakta. Çok iyi planlama ile bu yüzde 10'na çıkarılabilir."

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de sanayi alanında Tekirdağ'da önemli yatırımların olduğunu belirtti.

İktidarın bu yöndeki desteklerini de aktaran Milletvekili Yel, "Cumhurbaşkanımızda sanayi yatırımlarının artması ile ilgili girişimlerini sürdürüyor. Tekirdağ büyükşehir olmadan önce İller Bankası'ndan 189 milyon lira destek alıyorken büyükşehir olmakla beraber bütçe 1 buçuk milyar liraya yükseldi. Tekirdağ'ın hayali olan tüm hizmetleri bugün Tekirdağ almış durumda." dedi.

Ergene Havzası Eylem Planı ile çevreye yönelik yatırımların da yapıldığını anımsatan Yel, "Bu proje sayesinde Trakya'da sanayinin pisliği akmamış olacak. Etrafına zehir değil, gelecek yayan bir havza haline gelecek şekilde çalışıyoruz. Sanayimizle büyüyeceğiz ama sanayi kirliliğinin azalması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, fuarda bu yıl 100'ün üzerinde firma yer aldığını ifade etti.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti ve fuara katılan stantları gezdi. Fuar cuma gününe kadar açık olacak.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışına Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ve davetliler katıldı.



Kaynak: AA