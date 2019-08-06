“Çerkezköy Endüstriyel Fuarı” bölgenin yıldızlarını ağırlayacak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 25 Eylül'de kapılarını açacak olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı hakkında bilgi verdi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı hakkında yaptığı açıklamada, "Birincisini 2017'de düzenlediğimiz ve Trakya Bölgesinde ilk ve tek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız, bu yıl 25-28 Eylül tarihleri arasında kapılarını yeniden açacak. Bölgemizde bulunan küçük ve ortak ölçekli KOBİ'lerin, büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmaları ve büyük firmaların bölgede bulunan yan sanayi sektörlerini tanımaları, böylelikle bölgesel tedarik zincirinin oluşmasını amaçladığımız Fuarımız bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Yurtiçi Takvimi'nde yer alıyor. Ulusal arenada en çok tercih edilen fuarların arasına ismimizi yazdırmak, hem Odamız hem de bölgemiz için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

'İş birliği içindeyiz'

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı kapsamında bölgede bulunan firmalara ziyaret programı düzenlediklerini söyleyen Kozuva, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde firmalarımıza Fuarımız hakkında bilgi verdik. Fikir alışverişinin de yapıldığı ziyaretlerin sonunda bölgemizin lokomotif firmalarının Fuarımıza ilgisi memnuniyet verici. Kendilerine Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2019'da bizlerle iş birliği içerisinde oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fuar başvuruları başladı

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı için başvuruların başladığını da dikkat çeken Kozuva şunları kaydetti:

"Endüstriyel ürün sektörünün önde gelen firmalarının da yer aldığı 100'den fazla katılımcı ile Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinin tamamını kaplayan bir alanda gerçekleşecek olan fuarımıza tüm üyelerimizi bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyen üyelerimiz web sitemizi ziyaret edebilir. Öte yandan bu süreçteki iş birliklerinden ötürü Çerkezköy Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA