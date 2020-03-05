Çerkezköy TSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan tarafından Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri hakkında, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ali Erdal tarafından da İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Seminerin ilk bölümünde konuşan Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesi olarak tanımladığı dahilde işleme rejimi ile ihracatçılara dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarımızı geliştirmek, ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ergan, "Dahilde işleme rejimi kullanmak ihracatçılarımıza önemli birçok avantaj sağlamaktadır. Esasen bu rejim, ithalat, işleme faaliyeti ve ihracat aşamalarından oluşan bir proje niteliğinde olup, ihracat taahhüdü ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalatı yapılan girdiye ilişkin vergisel yükümlülüklerden söz konusu taahhüdün yerine getirilmesi kaydıyla vazgeçilmesi ihracatçılarımızın maliyet yükünü azaltmaktadır. Bu kapsamda gümrük vergileri ile eş etkili vergilerde muafiyet, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Vergi Resim Harç istisnası sağlanan başlıca imkanlardır" dedi.

Seminerin ikinci bölümünde söz alan Ticaret Uzmanı Ali Erdal ise, ihracatta sağlanan devlet desteklerinin "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurtdışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi" başlıklarına ayrıldığını söyledi. Seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.

Kaynak: İHA