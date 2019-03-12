Çerkezköy'de bir liseye drone atölyesi kuruldu

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Halit Narin Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında kurulan drone atölyesinde drone yapıyor.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler TÜBİTAK katkıları ile kurulan drone atölyesinden birbirinden farklı özellikleri bulunan droneların hem montajını gerçekleştiriyorlar hem de kodlamalarını gerçekleştiriyor.

Okul Müdürü Murat Güldez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK 4007 projesine başvurduklarını ve proje kapsamında Türkiye’deki 50 okuldan biri olduklarını söyledi.

Güldez, projenin 2 ay süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemizin özetinden bahsedecek olursak, projemiz bilim şenliği havasında geçecek 7 tane atölyede okuldaki bölümlerimizin atölye çalışmaları hem lise hem ortaokul hem de ilkokul öğrencilerine uygulamalı olarak anlatacağı faaliyetleri içeriyor. Bu proje yaklaşık 2 ay sürecek, 2 ay sonunda ilçe meydanında atölye çalışmalarımızı sergileyeceğiz. Bu atölyelerden biri drone atölyesi, bunların yanı sıra tekstil, elektronik, metal, makine atölyeler yapılacak. Öğrenciler bu atölyeler sonunda ilgi alaka duydukları alana yoğunlaşacak. İlgi ve meraklarını öğrenerek doğru meslek tercihi yapabilecek. 500 ortaokul öğrencisine bu eğitimler verilecek. Bu eğitimlerin diğer nedeni, bu bölge sanayi bölgesi ve kalifiye personele ihtiyaç var. İş ahlakı olan kalifiyeli eleman yetiştireceğimizi düşünüyorum. Bu proje tüm herkese hayırlı olsun."

Kaynak: AA