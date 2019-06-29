Çerkezköy'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Erdal Yıldız (44), hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkiinde iddiaya göre, önceki gece kadınlar arasında çıkan tartışmanın ardından iki aile arasında kavga yaşandı. Kavga, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Gece saatlerinde ise kavgalı aileler, Namık Kemal Bulvarı üzerinde karşılaşınca aralarında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede polis tarafından güçlükle önlenirken, bıçakla yaralanan 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle durumu ağır olan Erdal Yıldız, sevk edildiği özel bir hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karışan 10 şüpheliyi çevredeki kamera kayıtlarından tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA