Çerkezköy'de markette çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde bir markette çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürüdü söndürülen yangın sonucu markette hasar oluştu.





Kaynak: AA