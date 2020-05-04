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  3. Çerkezköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 58 kişiye 47 bin 558 lira ceza

Çerkezköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 58 kişiye 47 bin 558 lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye toplam 47 bin 558 lira ceza uygulandı. İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çerkezköy'de jandarma...

Çerkezköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 58 kişiye 47 bin 558 lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye toplam 47 bin 558 lira ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çerkezköy'de jandarma ve polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye toplam 47 bin 558 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA




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