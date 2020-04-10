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Çerkezköy'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde denetimlerde bulundu. Ekipler, bir kıraathanenin eklenti kısmında bir...

Çerkezköy'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde denetimlerde bulundu.

Ekipler, bir kıraathanenin eklenti kısmında bir araya gelen 8 kişiye "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları, bir adresteki 5 kişiye de aynı kurala uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle idari ceza uyguladı.

İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA




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