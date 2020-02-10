Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu
TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu.Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı yapılabilecek merkezler arasına Çerkezköy'de dahil edildi.İlçe Milli Eğitim...
TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı yapılabilecek merkezler arasına Çerkezköy'de dahil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş e-ehliyet sınav merkezini ziyaret ederek hazırlıkları denetledi.
Sürücü adayları sınav tarihlerinde sınava Cumhuriyet İlkokulu'ndaki salondan katılabilecek. Sürücüler daha önce sınavlar için Süleymanpaşa ilçesine gitmek zorunda kalıyordu.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT