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Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu.Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı yapılabilecek merkezler arasına Çerkezköy'de dahil edildi.İlçe Milli Eğitim...

Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de sürücü adayları için "e- sınav salonu" oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı yapılabilecek merkezler arasına Çerkezköy'de dahil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş e-ehliyet sınav merkezini ziyaret ederek hazırlıkları denetledi.

Sürücü adayları sınav tarihlerinde sınava Cumhuriyet İlkokulu'ndaki salondan katılabilecek. Sürücüler daha önce sınavlar için Süleymanpaşa ilçesine gitmek zorunda kalıyordu.




Kaynak: AA




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