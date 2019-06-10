Çerkezköy’de YKS sınavına yönelik toplantı yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 15-16 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavına yönelik, İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban Başkanlığında, ilçe koordinasyon kurul toplantısı düzenlendi.

İlçede yapılacak olan YKS sınavında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Kaymakam Atilla Selami Abban, hafta sonu sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Toplantıya Kaymakam Atilla Selami Abban, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Erdinç Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Nüfus Müdürü Gülhan Yavuz katıldı.

Kaynak: İHA