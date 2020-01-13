Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)
Çerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı.
BİRİ TUTUKLANDI
Çerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Norulla'yı öldürdüğü itiraf eden Hamidullah Kol tutuklanırken, H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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