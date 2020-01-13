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  3. Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)

Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)

Çerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı.

Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)

BİRİ TUTUKLANDI

Çerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Norulla'yı öldürdüğü itiraf eden Hamidullah Kol tutuklanırken, H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA



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