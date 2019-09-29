Çerkezköy'deki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 gözaltı TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Kızılpınar Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan kavgada Kenan Ç, Cevat ve Samet Ş. bıçakla yaralandı. Yaralılar,...

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Kızılpınar Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan kavgada Kenan Ç, Cevat ve Samet Ş. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin yaralılarla aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Kaynak: AA



